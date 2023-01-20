Son dakika | AK Parti'den flaş EYT açıklaması! İşte merakla beklenen tarih
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: EYT'yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız. Akbaşoğlu: (Seçim tarihi ile ilgili) Sayın Cumhurbaşkanımız seçim tarihi olarak 14 Mayıs 2023'ü işaret etti.
AK Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yaptığı son dakika açıklamasında "EYT'yi Şubat'ta yasalaştırıp maaşların Mart ayında alınmasına yönelik takvimi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
EYT YASASI TASLAĞI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MECLİS'TE
Hükümet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla milyonların sorunlarını adım adım çözüme kavuşturuyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası öncelikli gündem halini alan sözleşmeliye kadro kanunu TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Meclis'in öncelikli gündeminde emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi bulunuyor. EYT kanun teklifi önümüzdeki hafta içi Meclis'e gelecek.
İLK EMEKLİ MAAŞI MART AYINDA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda teknik çalışma tamamlandı ve yasa tasarısı için metinler hazırlanıyor. 5,7 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT yasası için gözler artık Meclis'e çevrildi. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi Şubat ayı içerisinde Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. İlk emekli maaşları ise Mart ayında hesaplanmaya başlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL OLDU
EYT'lilerin en çok merak ettiği konuların başında 2023 emekli zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiydi. Ocak 2023 emekli ve memur zammı yüzde 30 olarak yasalaştı. En düşük emekli maaşı ise Ocak-Temmuz dönemi için 5.500 TL olarak belirlendi. Böylece EYT yasası ile emekli olacakların alacağı en düşük maaş 5.500 TL oldu.
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