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PKK/YPG Kilis Öncüpınar'a saldırdı: 6 roket atıldı

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı: 6 roket atıldı

Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre bölgeye 6 roket düştü. Güvenlik güçleri terör hedeflerini ateş altına aldı.

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesinde Suriye'nin kuzeyinden atılan 6 roket düştü.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN YOK

YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda roketler boş araziye isabet ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Hain saldırı sonrasında, güvenlik güçleri terör hedeflerini ateş altına aldı.

PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı PKK/YPG KİLİS ÖNCÜPINAR'A SALDIRDI

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