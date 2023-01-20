PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı: 6 roket atıldı

CAN KAYBI YA DA YARALANAN YOK

YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda roketler boş araziye isabet ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Hain saldırı sonrasında, güvenlik güçleri terör hedeflerini ateş altına aldı.