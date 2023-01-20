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İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı! AK Parti'den sert tepki: Bu yapılan nefret suçlarını himaye etmektir

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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İsveç Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı! AK Parti’den sert tepki: Bu yapılan nefret suçlarını himaye etmektir

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısında yatan İsveç'ten skandal bir karar daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi. Yaşananlar sonrası, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı. Yaşananlara bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik "İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasında bulundu.

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı.

Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi.

SKANDAL EYLEME İZİN VERDİLER

İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-I Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi en güçlü şekilde kınandı.

Türkiye, PKK iltisaklı çevrelerin Stokholm'de yapmaya hazırlandığı propaganda faaliyetlerine izin verilmesinin Üçlü Ahitname'nin açık ihlali olduğu konusunda İsveç'i uyardı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: "EN GÜÇLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİMİZDEN KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.

Çelik, "Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. "İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasında bulundu.

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