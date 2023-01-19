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Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? Son durum

Ayşe Pelin Üner kimdir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Uyuyan hesap olarak adlandırılan hesaplardan zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan banka müdürü Ayşe Pelin Üner'e dair detaylar merak ediliyor. Peki Ayşe Pelin Üner kimdir, hangi bankada çalışıyor? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir?

Şube müdürü olarak çalışan Ayşe Pelin Üner, müşterilerini dolandırarak hesabına 9 milyon TL para geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. Olaya ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Arama motorlarında "Ayşe Pelin Üner' hangi banka?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki Ayşe Pelin Üner kimdir? Müşterilerini dolandıran Banka Müdürü tutuklandı mı? Uyuyan hesap nedir? İşte olaya ilişkin detaylar...

AYŞE PELİN ÜNER KİMDİR?

Eskişehir'de şube müdürü olarak çalışan Ayşe Pelin Üner, 48 yaşındadır. Yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı.

UYUYAN HESAP NEDİR?

Yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan hesaplar, 'uyuyan hesap' olarak adlandırılmakta.

TUTUKLANDI MI?

Kentte banka şubesinde müdürlük yapan Ayşe Pelin Üner, yetkisini kullanarak müşteri hesaplarından zimmetine 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine konuldu. Üner'in yakalanmasına ve zimmetine para geçirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Bankada hesabı olan müşterinin, kendisinden habersiz para transferi yapıldığını bildirmesi üzerine sistemde, Üner'in yaptığı işlemler incelemeye alındı. Araştırmanın ardından şube müdürü Üner'in, yaklaşık 15 yıldır bankacı olduğu ve 3 yıldır 'uyuyan hesap' olarak adlandırılan, yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan müşterileri belirleyip, paraları önce 4-5 farklı kişi hesabına daha sonra kendi hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Banka görevlileri tespit edilen zimmetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçerken, savcılıkça Üner hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

OTOMOBİLİYLE KAZA YAPMIŞ

Ayşe Pelin Üner'in, bu sırada Afyonkarahisar'a gitmek üzere kullandığı otomobille kaza yaparak yaralandığı tespit edildi. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Üner, taburcu edilirken, gözaltına alınarak Eskişehir'e getirildi. Üner, emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilerek 'zimmet' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

PARALAR EVDEN ÇIKTI

Polis ekiplerince Ayşe Pelin Üner'in evinde yapılan aramada, zimmetine geçirdiği 9 milyon liranın bir kısmı bulundu. Üner'in, zimmetine para aktarmak için kullandığı banka hesaplarına da mahkeme kararıyla bloke konuldu.

Öte yandan bankada Üner'in yaptığı işlemler, savcılığın yanı sıra banka müfettişleri tarafından da incelemeye alındı. Zimmete geçirilen para miktarının artabileceği kaydedildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise bankada görevli şube müdürü Ayşe Pelin Üner'in konumu itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı belirtildi. Açıklamada, "Eskişehir'de özel bir bankada müdür olarak görev yapan şahsın bankada bulunduğu konum itibarıyla yetkisini kullanarak kendi uhdesine para aktardığı iddiası ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında; şüpheli dün gözaltına alınmış, bugün Cumhuriyet savcısı tarafından alınan ifadesinden sonra 'zimmet' suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirilen sorgu neticesinde Hakimlik tarafından şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

AYŞE PELİN ÜNER HANGİ BANKA?

Ayşe Pelin Üner'in hangi bankada çalıştığına dair resmi bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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