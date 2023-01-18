Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada iki ülke arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. "ABD ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık." diyen Bakan Çavuşoğlu, "F-16'lar NATO ve ABD için de önemli. NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz. İsveç ve Finlandiya'dan somut adımlar bekliyoruz. İsveç yolun başında." ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadeledeki kararlığını Washington yönetimine ilettiklerini dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile başkent Washington'da bir araya geldi.
ENERJİ İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklama, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile iki ülke arasında enerji iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
YILDA İKİ KEZ TOPLANMA VURGUSU
Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.
ABD, TÜRKİYE'YE F-16 SATACAK MI?
Dışişleri Bakanı, "Blinken ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ
Çavuşoğlu, İsveç ve Fnlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Üçlü mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Somut adımlar bekliyoruz, İsveç daha yolun başında" yorumunda bulundu.
TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU
Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelede kararlılığını ABD'ye ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı, "Suriye'deki operasyonlar F-16 satışı için şart olarak önümüze getirilmedi." dedi.
SURİYE İLE İLİŞKİLER
Suriye'deki son durumu da ele aldık. Vatandandaşlarımızın vize alımları ile ilgili konuları dile getirdik.
TAHIL KORİDORU
Ukrayna'daki tahıl koridorundaki durumu ve savaştaki son duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Birçok bölgesel ve uluslararası konularda da görüşme fırsatı bulduk. Görüşlerimizin büyük oranda örtüşmesinden memnuniyet duydum. Blinken'i Türkiye'ye davet ettim.
F-16 KONUSUNDA ÖN ŞART KONUŞULMADI
Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladık. Atılacak adımlar belli. F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadı. Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür' dedik.
ABD-YUNANİSTAN YAKINLAŞMASI
ABD'nin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengenin onların lehine bozulduğunu söyledik. Rum kesimi üzerindeki yaptırımı kaldırdılar. Türkiye-Yunanistan dengesinin fiiliyatta bozulduğunu görüyoruz. Sadece F-16 alım süreci ile ilgili söylemiyorum. Yunanistan silahsızlandırılmış adalara ABD'nin verildiği silahları yolluyor, ABD'den bir açıklama görmedik. ABD'nin bu ilişkilerde dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Blinken, 'Bu dengeyi koruyoruz' diye açıklama yaptı.
GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMADA 'İŞ BİRLİĞİ' VURGUSU
Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye-ABD ilişkilerine değinerek, "Ülkelerimiz kritik konular üzerinde çalışıyorlar ve NATO müttefiki olarak çalışmaya devam ediyorlar. Türkiye'nin tahıl koridoru konusunda olağanüstü çabasını takdir etmek istiyorum. Ukrayna'dan tahılın ihraç edilmesine yardımcı olduğunun altının çizilmesini istiyorum. İş birliğimiz derinleştirmek için Türkiye-ABD Mekanizmasını hayata geçirilme konusu görüşeceğiz. Çeşitli engelleri değerlendireceğiz. Yakın müttefikler ve iş birliği içinde ortaklar olabiliriz ama bunlar görüş ayrılıklarımız olmayacağı anlamına gelmiyor. Müttefikler olarak bu konuların üstesinden gelmek için çalışıyoruz" dedi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: "F16 TALEBİMİZİ TEKRAR GÜNDEME GETİRECEĞİZ"
Ukrayna'ya başsağlığı dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, görüşmede ABD-Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği konusuna değineceklerini ifade ederek, Türkiye-ABD arasında geçtiğimiz yıl ticaret hacminin 34 milyar doları aştığını ve hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktardı.
Görüşmede birçok ikili savunma iş birliği konularını ele alacaklarını açıklayan Çavuşoğlu şöyle konuştu:
"Özellikle de F16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi bu sadece Türkiye için değil aynı zamanda NATO ve ABD için de önemli bir konu. Bu konuyla ilgili bir stratejik çıkarlarımız doğrultusunda bir onay bekliyoruz"
TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU
Terörle mücadelede Türkiye'nin beklentilerini de dile getireceklerini aktaran Çavuşoğlu, "Terörle mücadelede PKK ve DEAŞ'a karşı iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimizi ele alacağız. Ukrayna'daki Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki, Orta Doğu'daki ve Kafkasya bölgesindeki gelişmeleri ele alacağız. Müttefikler olarak iletişimi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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