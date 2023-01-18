Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü: NATO’nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz

YILDA İKİ KEZ TOPLANMA VURGUSU

Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantılarını kurumsallaştırmak ve yılda en az iki kez toplanmak üzere ABD'ye teklifte bulunduklarını söyledi.

ABD, TÜRKİYE'YE F-16 SATACAK MI?

Dışişleri Bakanı, "Blinken ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun çıkarına olduğu konusunda hemfikiriz" diye konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Çavuşoğlu, İsveç ve Fnlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Üçlü mutabakatın hayata geçirilmesi gerekiyor. Somut adımlar bekliyoruz, İsveç daha yolun başında" yorumunda bulundu.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelede kararlılığını ABD'ye ilettiklerini aktaran Dışişleri Bakanı, "Suriye'deki operasyonlar F-16 satışı için şart olarak önümüze getirilmedi." dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Suriye'deki son durumu da ele aldık. Vatandandaşlarımızın vize alımları ile ilgili konuları dile getirdik.

TAHIL KORİDORU

Ukrayna'daki tahıl koridorundaki durumu ve savaştaki son duruma ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Birçok bölgesel ve uluslararası konularda da görüşme fırsatı bulduk. Görüşlerimizin büyük oranda örtüşmesinden memnuniyet duydum. Blinken'i Türkiye'ye davet ettim.

F-16 KONUSUNDA ÖN ŞART KONUŞULMADI

Finlandiya ve İsveç'in üyeliği ile ilgili üçlü ahitname imzaladık. Atılacak adımlar belli. F-16 konusunda da bir ön şart konuşulmadı. Bunların bağlantısı olmadığını, Kongre'ye de anlatılması gerektiğini söyledik. Kongrede farklı üyelerin engelleme süreçleri karşısında yönetim kararlı durursa bu iş çözülür. 'Kongre'de Menendez'in açıklamaları görülüyor, yönetim kararlı olursa bu iş çözülür' dedik.

ABD-YUNANİSTAN YAKINLAŞMASI

ABD'nin Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde dengenin onların lehine bozulduğunu söyledik. Rum kesimi üzerindeki yaptırımı kaldırdılar. Türkiye-Yunanistan dengesinin fiiliyatta bozulduğunu görüyoruz. Sadece F-16 alım süreci ile ilgili söylemiyorum. Yunanistan silahsızlandırılmış adalara ABD'nin verildiği silahları yolluyor, ABD'den bir açıklama görmedik. ABD'nin bu ilişkilerde dengeli olması gerektiğini söylüyoruz. Blinken, 'Bu dengeyi koruyoruz' diye açıklama yaptı.