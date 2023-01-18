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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü: F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü: F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, "F-16 talebimizi tekrar gündeme getireceğiz” ifadelerini kullanrken Blinken de, "Türkiye'nin tahıl koridoru konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Türkiye ile yakın müttefiklik ve ortaklık ruhu içinde fikir ayrılıklarımızı çözeriz" açıklamasında bulundu.

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