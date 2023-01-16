Yük gemisi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Son dakika haberine göre Ukrayna'dan İstanbul'a gelen yük gemisi Boğaz'da Beykoz Umuryeri mevkiinde karaya oturdu. Karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
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