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Son dakika: Muğla'ya dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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Son dakika: Muğla’ya dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün dev yatırımların yapıldığı Muğla'ya gidiyor. Başkan Erdoğan, toplu açılış törenine katılacak. AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Muğla halkımız uzun zamandır Cumhurbaşkanımızı özledi." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan Muğla'da tamamlanan yatırımların açılışını yapacak. Bugün Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında gerçekleştirilecek açılış töreninde sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirilecek.

"MUĞLA'MIZI DEVASA YATIRIMLARA KAVUŞTURDU"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çeşitli açılışlar yapmak için Muğla'mıza geliyor. Muğlalı hemşerilerimiz; 20 yıldır girdiği her seçimi açık ara kazanan, Muğla'mızı devasa yatırımlara kavuşturan dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı heyecanla bekliyor. Muğla'mızda; ulaşımdan eğitime, gençlikten spora, kültürden turizme, çevreden sağlığa, ormandan sulama projelerine kadar her alanda büyük yatırımlara imza atan Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Ocak günü saat 1.00'da yapılacak toplu açılış programına tüm hemşerilerimizi bekliyoruz." dedi.

MUĞLA HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZLEDİ

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreni dolayısıyla Muğla'ya gelecek. Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanındaki programın başlama saati 13.00... İl genelinde tamamlanan yatırımların açılışı gerçekleştirilecek. Biz o süreye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlçe genelinde araçlar temin edilerek, partililerimizin bu programa katılımı sağlanacak. İlçe teşkilatı olarak biz de Fethiye'deki organizasyonumuzu yapacağız. Bu konuda il başkanlığımız ile diyalog halindeyiz. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızın Muğla'ya ulaşımını sağlayacağız. Hatta mahallelerimizden gelmek isteyenlere dahi ulaşacağız" dedi.

Açıklamasını sürdüren İlçe Başkanı Öztürk, "Muğla halkımız uzun zamandır Cumhurbaşkanımızı özledi. Yerel seçim sürecinde Fethiye, Muğla ve Bodrum'da program yapmışlardı. İnşallah o gün güzel bir hava olur. Kendisine güzel bir karşılama gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı Muğla'da gerçekleşecek programa bekliyoruz. Cumartesi günü sabah saat 9:00'da araçlarımızla Fethiye Salı Pazarı Meydanı'ndan hareket etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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