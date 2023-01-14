Son dakika: Muğla’ya dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış törenine katılacak

MUĞLA HALKIMIZ CUMHURBAŞKANIMIZI ÖZLEDİ

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 14 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek toplu açılış töreni dolayısıyla Muğla'ya gelecek. Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanındaki programın başlama saati 13.00... İl genelinde tamamlanan yatırımların açılışı gerçekleştirilecek. Biz o süreye kadar tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız. İlçe genelinde araçlar temin edilerek, partililerimizin bu programa katılımı sağlanacak. İlçe teşkilatı olarak biz de Fethiye'deki organizasyonumuzu yapacağız. Bu konuda il başkanlığımız ile diyalog halindeyiz. Katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızın Muğla'ya ulaşımını sağlayacağız. Hatta mahallelerimizden gelmek isteyenlere dahi ulaşacağız" dedi.