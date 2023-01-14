Son dakika: Muğla'ya 15 milyar TL'lik dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Kılıçdaroğlu'na komuta kademesi tepkisi
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Muğla halkının yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine katılanların sayısını açıklayan Başkan Erdoğan, rakamın 50 bine dayandığını bildirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ordumuzu hedef alarak asıl niyetini belli etti" sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, "TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük. " dedi. Konuşmasında 6'lı masaya da tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gideriz diyorsun" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan Muğla'da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Marmaris ziyaretlerimiz dışında epeydir Muğla'yla hasret giderememiştik. Sizleri özlemiştik. Sizlerle özlem gidermeye ve eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirmek için geldik. Bugün Muğla bir başka. Eser ve hizmet siyasetimizin en güzel örneklerini Muğla'da görmek mümkündür.
İSTİKBALİMİZE GÖZ DİKENLERİN HAKKINDAN GELDİK
Demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkarmanın ilk adımını attığımızı görüyorum. Dünyanın geçmeye hazırlandığı yeni yönetim ve ekonomi sisteminin adımını attık. Yönümüzü geleceğe dönmüş durumdayız. 2023 hedeflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini faşizm kapanına hapsedenler bizi küçümsemiş hafife almışlardı. Her yatırım için yapamazsınız diyerek bizi engellemeye çalıştılar. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız tek yer milletimizin ihtiyaçlarıdır. Terör örgütlerinden, darbecilere kadar istikbalimize göz dikenlerin hakkından geldik.
KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ PLANINA SERT TEPKİ: NASIL ÇIKARACAĞIM DİYE BAKIYOR
Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında yaşadığımız sevince tahammül edemediler. Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı ya. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirsek dolaştın. Cezaevinde teröristleri nasıl çıkaracağım diye bakıyor. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi?
KAN EMİCİLERE FIRSAT VERMEYİZ
Hak ve özgürlük denilince biz milletimizle el ele olmayı anlarız. Kan emicilere asla fırsat vermeyiz. Bu zihniyet yapmadığını bırakmadı, kahraman ordumuzu hedef aldılar. Egemenliğimizi hedef alan ülkelere gösteremediği tepkileri komutanlarımıza gösteren biri siyasetçi olabilir mi? Türkiye gerçeğine tahammül edemiyorlar. Teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğrafına dayanamıyorlar. Bu ülkenin hangi hakkını bunlar savunabilir. Bunların asıl karın ağrılarını çok iyi biliyoruz. İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi.
Rahmetli Menderes'i idam sehpasına gönderip, ülkenin başına böyle çöreklendiler. İçeride ve dışarıda Türkiye'ye hedef alanların yanında oldular.
Resmi rakam 50 bine varan bir katılımla bugün buradayız.
6'LI MASAYA TEPKİ
Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun. Ah, ah... Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur.
Çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Tüm yatırımların Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum. İktidara geldiğimizden bu bu yana 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Muğla'ya. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Toplam 6 adet spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 38 sağlık tesisi inşa ettik. Ulaşımda 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 367 km ilave yaparak 457 km'ye ulaştırdık. Dalaman Havalimanını ve Milsa-Bodrum havalimanını yeniledik. Tarım ve ormanda Muğla'ya 8 baraj, 18 sulama tesisi, 7 gölet, 10 hidroelektrik tesisatı inşa etik. 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 barajın inşası sürüyor. 14 bal ormanı kurduk.
MUĞLA TÜRKİYE YÜZYILI'NA HAZIR!
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından, "Türkiye Yüzyılı destanını Muğla'yla, Muğlalılarla birlikte yazacağız. Çünkü biliyoruz ki Muğla Türkiye Yüzyılı'na hazır! " ifadelerini kullandı.
MUĞLA'YA 15 MİLYAR TL'LİK YATIRIM
Muğla'ya son iki yılda tarımdan turizme, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan enerjiye kadar birçok alanda yatırım yapıldı. Başkan Erdoğan, Muğla'da 15 milyar TL'lik yatırımla hayata geçirilen 152 projenin açılışını yapacak.
HER ALANDA DEV PROJE
Muğla'ya son iki yılda enerji alanında 2 buçuk milyar TL'lik yatırım yapıldı. Tarımda ise 3 milyar TL, ulaştırmada 2 buçuk milyar TL, diğer kamu hizmetlerinde ise 4 milyar TL'ye varan yatırım yapıldı. Eğitim alanında toplam 2 milyar TL ve sağlıkta ise 1 milyar TL'ye varan yatırımla birçok proje hayata geçirilerek Muğlalıların hizmetine sunuldu.
OTEL KONFORUNDA YURTLAR
Üniversiteli gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Muğla'da, 2024 kapasiteli iki yurdu öğrencilerin hizmetine sunuldu. Otel konforunda Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu ve yılsonuna doğru 2. Etap Kız Yurdu öğrencilere kapılarını açtı. Muğla ve ilçelerinde Gençlik Merkezleri ve spor salonları hizmete sunuldu. Muğla'da devlet yatırımıyla tamamlanan toplam 128 derslikli 18 okul kazandırıldı. 43 okul programa alındı. Okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi için 50 okul güçlendirme programına alındı, 43 okul tamamlandı.
Ulaşım alanında yapılan yatırımlarla, mesafeler yarı yarıya kısaldı. 2 milyarlık yatırımla yeni yapılan Denizli-Muğla karayolu sayesinde yaklaşık 3 saat süren ulaşım yarı yarıya indirildi.
BODRUM TURİZMİ İÇİN ALTYAPI DESTEĞİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Bodrum İçmeler, Kızılağaç, Çiftlik Yalı, Torba Mahalleleri Kanalizasyon Hatları ve Bağlantılı Alt Yapı Tesisleri Yapım İşi" projesi hayata geçirildi.
DEVLET HASTANELERİ
Özel hastane konsepti taşıyan 150 yataklı Seydikemer Devlet Hastanesi, Mart ayında hasta kabulüne başlayacak. Bodrum'a ise yine aynı standartlarda 150 yataklı Devlet Hastanesi açıldı.
YANAN ALANLAR JET HIZIYLA YEŞİLLENDİRİLDİ
Üst üste gelen yangın felaketleriyle sarsılan Muğla'da, yeşillendirme çalışmaları hemen başladı. Muğla ve ilçelerinden yanan sahalar temizlenerek, tekrar yeşermesi için fidanlar toprakla buluşturuldu.
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