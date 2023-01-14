Son dakika: Muğla’ya 15 milyar TL’lik dev yatırım! Başkan Erdoğan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Kılıçdaroğlu’na komuta kademesi tepkisi

6'LI MASAYA TEPKİ

Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Herkes ayrı hesap yapıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun. Ah, ah... Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur.

Çok sayıda yatırımı hizmete açıyoruz. Tüm yatırımların Muğla'ya hayırlı olmasını diliyorum. İktidara geldiğimizden bu bu yana 50 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık Muğla'ya. Laf ola beri gele yok. İcraat, icraat, icraat. Toplam 6 adet spor salonu inşa ettik. Sağlıkta 38 sağlık tesisi inşa ettik. Ulaşımda 90 km'den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğuna 367 km ilave yaparak 457 km'ye ulaştırdık. Dalaman Havalimanını ve Milsa-Bodrum havalimanını yeniledik. Tarım ve ormanda Muğla'ya 8 baraj, 18 sulama tesisi, 7 gölet, 10 hidroelektrik tesisatı inşa etik. 60 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 5 barajın inşası sürüyor. 14 bal ormanı kurduk.



