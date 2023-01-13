Son dakika: AK Parti'den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi. Belediye personellerindeki gelişmeyi de aktaran AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.
SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN TARİH VERİLDİ
Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi.
BELEDİYE PERSONELİ İÇİN MÜJDE
TBMM'ye sunulan teklifin detaylarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.
İşte Elitaş'ın açıklamalarından derlenenler;
"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?
Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
EYT DÜZENLEMESİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "EYT taslak metni henüz Meclise gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz. Bir süre gerekiyor, yasalaştıracağız. Bu konuda bizden takvim beklemeyin. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak. " dedi.
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI, KAPSAMI, HAKLARI...
"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.
Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.
İstifa halinde aynı pozisyona dönememe durumu ile yönetici pozisyonlarında görevlendirme yapılmama durumu ortadan kalkacak. Yani aynı çatı altında beraber görev yaptıkları kadrolu meslektaşları hangi hak ve imkanlardan istifade ediyorsa, sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir."
SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.
Kapsama giren sözleşmeli personel isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek. Kadroya geçmek istemeyenlerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.
Dört yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası nakli yapılabilecek.
Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülüyor.
Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanıyor.
KAPSAM DIŞI OLANLAR
Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, KİT personeli, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI KONU BAŞLIKLARI
Kademe, derece hakkı olacak.
Unvan değişikliği sınavına katılabilecek.
Yönetici pozisyonunda görevlendirilebilecek.
Kurumlar arası yer değiştirebilecek.
Sözleşmenin yenilenmeme ihtimali olmayacak.
Eş durumundan tayin hakkı olacak.
Kullanılmayan izin sonraki yıla aktarılacak.
Ücretsiz izin, yemek ücreti hakkı olacak.
Harcırah, arazi tazminatı alabilecek.
Doğum sonrası işine dönebilecek
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