Son dakika: AK Parti’den sözleşmelilere kadro düzenlemesi hakkında flaş açıklama! Kadroya geçilecek tarih belli oldu | Teklif ne zaman yasalaşacak?

SÖZLEŞMELİYE KADRO İÇİN TARİH VERİLDİ

Elitaş yaptığı açıklamada, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE PERSONELİ İÇİN MÜJDE

TBMM'ye sunulan teklifin detaylarını anlatan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

İşte Elitaş'ın açıklamalarından derlenenler;

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz. Böylece sayıları 458 bin 615 sözleşmeli personel, görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin haklarına sahip olacaklar. Kadroya geçmeyecek sözleşmelilerin hakları şahsa bağlı olarak korunacaktır."

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme, harcırah alma, arazi tazminatı alma, yemek ücreti yardımından faydalanma hakkına kavuşacak. Sözleşmenin personel tarafından feshi halinde iş sonu tazminatı ödenmemesi durumu son bulacak. Doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin doğum sonrası kuruma dönüşlerinde kurumun takdiri durumu gerekmeyecek.