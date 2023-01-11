TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti! İşte istenen ceza

TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!

"Şebnem Korur Fincancı'yı saygıyla selamlıyorum. Türk halkının onuru. Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor. "

"Bu kadar baskı altında bu kadar zorluklar altında o tutumu göstermesi çok değerlidir. Çok önemlidir tutumu. Tarihi bir eylemdir. Örnek bir duruş ortaya koyuyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Ahaber Ahmet, [11.01.2023 10:42]Ahaber Ahmet, [11.01.2023 10:42]