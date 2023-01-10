Son dakika: Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması | Başkan Erdoğan esnaflarla bir araya gelecek! Yeni müjdeler gelecek mi?
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek "Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması" programına katılacak. Programda Başkan Erdoğan'ın müjde verip vermeyeceği ise merak konusu. Konuyla ilgili son bilgileri A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ocak Salı gününe ait açıklanan programına göre; Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda olacağı bildirildi.
Buluşma hakkında detaylarla ilgili A Haber Muhabiri Ece Altuğ şunları aktardı:
Buluşmaya ATO Congresium ev sahipliği yapacak. Merak edilen ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir müjde verip vermeyeceği. Zira geçtiğimiz hafta Sözleşmeliye Kadro Şöleni'nde Memur-Sen'in düzenlediği kürsüdeydi Başkan Erdoğan ve oradan da bazı müjdeler paylaşmıştı.
Baktığımız zaman esnafında bazı talepleri vardı. Bunlar, emeklilik için gerek prim gün sayısı eşitlenmeli ve 2000 öncesi esnafın oda vergi kaydı dikkate alınmalı, borcu olan da esnaf da ilaç alabilmeli ve esnafın yanındaki işçi için prim desteği sağlanmalı gibi talepleri vardı. Başkan Erdoğan'a da mektup iletilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından esnaflar bu programa katılacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesi olup olmayacağını da hep beraber takip ediyor olacağız.
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