Son dakika: Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması | Başkan Erdoğan esnaflarla bir araya gelecek! Yeni müjdeler gelecek mi?

Baktığımız zaman esnafında bazı talepleri vardı. Bunlar, emeklilik için gerek prim gün sayısı eşitlenmeli ve 2000 öncesi esnafın oda vergi kaydı dikkate alınmalı, borcu olan da esnaf da ilaç alabilmeli ve esnafın yanındaki işçi için prim desteği sağlanmalı gibi talepleri vardı. Başkan Erdoğan'a da mektup iletilmişti. Türkiye'nin dört bir yanından esnaflar bu programa katılacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesi olup olmayacağını da hep beraber takip ediyor olacağız.

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