Son dakika: HDP'ye kapatma davasında kritik gün! Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den AYM'de sözlü açıklama
Son dakika haberi... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada, Anayasa Mahkemesi heyetine yaptığı sözlü açıklamalarını tamamladı. Şahin'in, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesinde sözlü açıklama yaptı.
Şahin'in, Yüce Divan Salonunda, Yüksek Mahkeme heyetine yaptığı sözlü açıklama 45 dakika sürdü.
PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEDİKLERİNİ AÇIKÇA İFADE EDİYORLAR
AYM'den ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Şahin, "Yazılı metindeki taleplerimizi aynen ilettik. PKK'yı terör örgütü olarak görmediklerini kendileri de açıkça ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Yargılama sürecinin ne zaman sonlanacağı ilgili de değerlendirme yapan Şahin, "Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiri" diye konuştu.
BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte, Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasının ardından belirlenecek günde HDP yetkilileri sözlü savunmasını yapacak.
HDP yetkililerinin, sözlü savunma yapmasının ve partinin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin savunmasını da vermesinin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP'ye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.
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