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İYİ Parti'den '15 Temmuz' itirafı! O gece bizzat Akşener'in yayındaydı: FETÖ'yü eleştirmekten çekindik

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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İYİ Parti’den ’15 Temmuz’ itirafı! O gece bizzat Akşener’in yayındaydı: FETÖ’yü eleştirmekten çekindik

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) sert bir dille eleştirmekten çekindiklerini belirtti. O gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyleyen Bahşi, "Bir tweet atalım diye düşündük. 'Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' dedim, yumuşattık" ifadelerini kullandı.

Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Isparta 3. Olağan İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Bahşi, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı eşiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde olduklarını söyledi.

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Akşener'in evinin Boğaz köprüsünü gördüğünü ve akşam saatlerinde pencereden tankları fark ettiklerini anlatan Bahşi, şöyle konuştu:

"DEAŞ eylem mi yapacak acaba diye aramızda konuşuyoruz. Saat 21.30'da Ergenekon kumpas dosyalarından yargılanmış eski general bir müvekkilim vardı, o aradı. Hayırdır dedim, 'Abi bu şerefsizler darbe teşebbüsünde bulunuyor' dedi. Bununla darbenin gidişatıyla ilgili o akşam 37 kez görüşmüşüz. Sonrasında bir tweet atalım diye düşündük. Genel Başkan bir tweet yazmış, Fetullah'ı gömen bir tweet tabii. Dedim ki 'Ablam şimdi bir gün önce ben zaten bu herife sövdüm, sen de bu tweeti atarsan, bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar. Bunu biraz yumuşatalım.' Yumuşattık ve saat 24.00'ten önce Genel Başkan, 'En iyi darbe en kötü demokrasiden evladır' şeklinde tweet attı."

BAHŞİ'NİN FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU

İYİ Partili Feridun Bahşi, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yaptığı yorumda, 15 Temmuz'a ilişkin "Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altımış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı" sözlerini kullanmıştı.

AKŞENER FETÖ'CÜLERİN ÖNÜNÜ AÇTI İTİRAFI

İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, eski partisi ve Meral Akşener hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in partiye FETÖ'cüleri aldığını öne süren Özdağ, "Ben FETÖ ile uzaktan yakından ilgili kimselerin partiye alınmamasını savundum ancak Akşener benim kadar titiz davranmadı. Hatta önlerini açtı." diye konuşmuştu.

Özdağ, İYİ Parti mensubu olduğu dönemde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında "FETÖ'cü" iddiasında bulunmuş ve disipline sevk edilmişti.

AKŞENER O GECE NEDEN KONUŞMADI?

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, 15 Temmuz gecesinde yaşananlara ilişkin A Haber canlı yayınında, Akşener'in nerede olduğuna dair değerlendirmelerde bulunmuştu:

"'15 Temmuz gecesi evimdeydim. Beylerbeyi'nde.' ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in o akşam evde misafirleri var. Akşener'in telefonuna mesaj geliyor ve darbe girişiminden haberdar oluyor. Misafirlerini evden çıkarıyor ve sahile iniyor. Sahilde tekneye bindiriyor misafirlerini. Orada vatandaşların köprüye yürüdüğünü görüyor. Sonrasında da evine dönüyor. Ve o akşam boyunca evinden çıkmamayı tercih ediyor. Bu konuda da 'Ülke TV'de hedef gösterildim. Başıma bir şey gelecek diye korktum. O yüzden evden çıkmadım' diyor."

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