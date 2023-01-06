CHP’li İBB’nin trollerini Bakanlık yalanladı! ’Hangi başkan kaç kilometre inşa etti’ algısı çabuk çöktü: ’En başarılı’ dedikleri İmamoğlu sondan ikinci!

BAKANLIKTAN GERÇEKLERLE CEVAP! EN BAŞARISIZ İKİNCİ İSİM: İMAMOĞLU

Algı operasyonu ise kısa sürede çürüdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yayımlanan tabloya göre; birçok isim hakkında verilen bilgiler yalanlandı. Örneğin İstanbul'da 13,5 yıl belediye başkanlığı yapan AK Partili Kadir Topbaş döneminde 7,55 km değil 142 km metro yapıldı, İmamoğlu döneminde ise 13,27 değil 7,24 km yol yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık tarafından kamuoyuna servis edilen ve CHP yönetimindeki İBB'nin algılarını suya düşüren gerçek "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti" tablosu ise şöyle: