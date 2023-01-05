Son dakika: 6'lı masada kılıçlar çekildi! 10'uncu kez toplanıyorlar
Son dakika haberleri... Gelecek Partisi'nin ev sahipliği yaptığı 6'lı masanın onuncu toplantısının gündemi seçim tarihi, başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği ve cumhurbaşkanı adaylığı olacak. Adaylık yarışında tansiyonun devamlı yüksek tutulduğu ittifakta, Kılıçdaroğlu ortak aday olmak istese de 6'lı masadan umduğunu bir türlü bulamadı. İYİ Parti ise, İmamoğlu ve Yavaş'ı sürekli gündemde tutarak, gerilimi tırmandırıyor. Öte yandan oy oranı yüzde 1'i geçemeyen DEVA, Gelecek, Saadet ve DP’nin masadaki gelecekleri de bir diğer tartışma konusu.
Gelecek Partisi'nin ev sahipliği yapacağı 6'lı masanın 10'uncu toplantısında gündem seçim tarihinde yapılması muhtemelen olan değişiklik olacak.
Seçim tarihinin yanı sıra güncel başlıklardan biri de başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği.
Bir diğer yandan altılı masanın gündeminde hükümet programı niteliğindeki 'Temel Politikalar' belgesi de olacak.
Hükümet programı olarak da adlandırılan 'Temel politikalar' metnine liderlerin son noktayı koyması beklenen toplantıda, parlamento seçimine dönük ittifak ilkelerini belirlemek üzere yeni bir komisyonun kurulması gündemde.
Masanın en sıcak gündem maddelerinden biri de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu.
Hızlandırılmış takvimle artık merak edilen "ortak aday" konuşulmaya başlanacak.
Öte yandan hem bugüne hem de önümüzdeki süreçte tarafları karşı karşıya getirecek beklenti ve isteklere ilişkin kulislerde öne çıkan değerlendirmeler şöyle:
Masa 'eşitlik' ilkesine dayansa da CHP en büyük partinin kendisi olduğu düşüncesinde. 2018 seçimlerinde İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına, Saadet Partisi'nin yıllar sonra Meclis'e girmesinde ve 6'lı masanın kurulmasında etkin rol oynadığı kanısı ağır basıyor. Resmen dile getirilmese de başta adayın tespiti olmak üzere söz sahibi asıl adres olarak gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede "Ben olmazsam masa olmaz" değerlendirmeleri yapılıyor.
CHP ve Kılıçdaroğlu'nun sürekli adaylık için yeşil ışık beklediği 6'lı masadan yüzleri güldüren açıklama bir türlü gelmedi. Bugüne kadar partiler arasında satranç oyununa dönüşen buna yönelik hamlelerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekilmesinden dolayı yaşandığı düşünülüyor. Özellikle İYİ Parti cephesinden gelen 'adaylığı riskli' yönündeki engellemeler de iki büyük arasında fay hattını oluşturmuşu.
Masanın iki numaralı ortağı İYİ Parti ise resmen dile getirmese de 'eşitlik' rahatsızlığı yaşıyor. Perde gerisinde masanın diğer paydaşlarıyla aynı değerlendirilmemesi gerektiği mesajları veriliyor. İYİ Parti kendini masanın 'denge' unsuru olarak görüyor. CHP-İYİ Parti ilişkilerinde diğer fay hatlarını Meral Akşener ve sözcülerinin CHP'nin önünü kesmesine karşın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimleri diri tutması oluşturuyor. İki parti arasındaki gerilimli bir diğer başlığı ise 2019 yerel seçimlerinde sağlanan başarı oluşturuyor. İYİ Parti katkısının yabana atıldığını, belediyelerde dikkate alınmadığını iddia ediyor. İYİ Parti-CHP liderleri son olarak Ahlatlıbel zirvesinde buluşmuş, iki parti arasındaki sorun alanlarını masaya yatırmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten yargının 2 yıl 7 ay ceza vermesi sonrasında Akşener soluğu İstanbul'da almış, sonrasında İmamoğlu ile verilen kare nedeniyle de CHP ile ilişkiler gerilmişti. Akşener'in bu hamlesine karşı Kılıçdaroğlu, Ankara'ya çağırdığı İmamoğlu ile poz verip "Baba oğuluz" çıkışında bulunmuştu.
Saraçhane olayının ardından, Kılıçdaroğlu rahatsızlığını "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır'' sözleriyle Akşener'e göndermede bulunmuştu. Akşener ise buna cevap olarak "Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonu kapalıydı. Ben de Almanya meselesini unutmuşum, uçakta zannettim sonra anlaşıldı ki bir programdaymış. Yanlış anlaşılmasın izin almaya aramadım, öyle bir durum yok. Zaten kimseden izin alma mecburiyetim yok, söyleyeni de fena çarparım'' demişti.
Masanın diğer dört ortağı DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ise hem seçimde hem de masada kilit konumda olduklarını düşünüyor. Bugüne kadar birçok seçimin kaybedildiğini bu seçimde de kazanılması isteniyorsa yüzde 1'lere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Seçimin kazanılması için kendilerine ihtiyacın olduğu düşüncesi bu partilerde hakim. Pazarlık zamanı geldiğinde partilerin istediklerini alınmaması durumunda yüzde 1'lerin sorun oluşturabileceği genel merkezlerde zaman zaman ifade ediliyor. Bu partilerden DP ile DEVA ve Gelecek de geçtiğimiz aylarda DP Lideri Gültekin Uysal'ın adaylık kriterleri nedeniyle karşı karşıya gelmişti.
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