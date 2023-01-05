Son dakika: 6’lı masada kılıçlar çekildi! 10’uncu kez toplanıyorlar

Masa 'eşitlik' ilkesine dayansa da CHP en büyük partinin kendisi olduğu düşüncesinde. 2018 seçimlerinde İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına, Saadet Partisi'nin yıllar sonra Meclis'e girmesinde ve 6'lı masanın kurulmasında etkin rol oynadığı kanısı ağır basıyor. Resmen dile getirilmese de başta adayın tespiti olmak üzere söz sahibi asıl adres olarak gösterilmesi gerektiği belirtiliyor. Bu çerçevede "Ben olmazsam masa olmaz" değerlendirmeleri yapılıyor.

CHP ve Kılıçdaroğlu'nun sürekli adaylık için yeşil ışık beklediği 6'lı masadan yüzleri güldüren açıklama bir türlü gelmedi. Bugüne kadar partiler arasında satranç oyununa dönüşen buna yönelik hamlelerin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekilmesinden dolayı yaşandığı düşünülüyor. Özellikle İYİ Parti cephesinden gelen 'adaylığı riskli' yönündeki engellemeler de iki büyük arasında fay hattını oluşturmuşu.