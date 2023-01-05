Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi! Gençlere ÖTV’siz telefon | Evlere her ay ücretsiz gaz desteği





GENÇLERE ÖTV'SİZ TELEFON



Gençlere yönelik projeler arasında telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda da bazı çalışmalar yapılıyor. Öne çıkan hazırlığa göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Bu da çok önemli bir indirim sağlayacak.