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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022'de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı! Şimdi 2022’de ülkemize kazandırdıklarımızı milletimizle paylaşma vakti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni yıl mesajı geldi. Erdoğan mesajında, "Şimdi 2022’de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" ifadelerine yer verdi.

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