Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilet satın alarak çekilişe katılan vatandaşlar yılbaşı geceleri büyük bir coşku yaşıyor. Bu sene 200 milyon TL büyük ikramiyenin verileceği çekilişte toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...