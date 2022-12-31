Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...
Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen büyük ikramiye için ödenecek bedel bu sene 200 milyon TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz sene büyük ödül 120 milyon TL olarak verilmişti. Peki, Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...
Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilet satın alarak çekilişe katılan vatandaşlar yılbaşı geceleri büyük bir coşku yaşıyor. Bu sene 200 milyon TL büyük ikramiyenin verileceği çekilişte toplam 1 milyar 395 milyon 900 bin TL ikramiye dağıtılacak. Peki, Milli Piyango 2023 büyük ikramiye hangi numaraya çıktı? 200 milyon TL'lik bilet numarası kaç? İşte talihli numaralar...
MİLLİ PİYANGO 2023 BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKTI?
200 milyon TL'lik bilet numarası henüz açıklanmadı. Büyük ikramiye için çekiliş gece saat 23:15'te başlayacak.
Bu yıl 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
GEÇEN SENE BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ NUMARAYA ÇIKMIŞTI?
31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen çekilişte 120 milyon TL çıkan numaralar şu şekildeydi:
9-8-7-6-0-6-6
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