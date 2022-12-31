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200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...

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Giriş Tarihi: 31.12.2022
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200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar: Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...

200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi **bugün** saat 12:30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek. Çekiliş saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin belirlenmesinin ardından son bulacak. İşte, 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar...

Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Yılbaşı biletini hazır eden vatandaşların gözü kulağı 31 Aralık gecesine çevrilmiş durumda. Peki, Son 1 rakamına göre amorti çıkan rakam hangisi, kaç? 200 TL teselli ikramiyesi kazan numaralar...

MİLLİ PİYANGO 2023 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 200 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 200 TL alıyor.

TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2023?

Bu yıl Milli Piyango 2023 çekilişinde tam bilet amortisi 200 TL, Yarım bilet amortisi 100 TL, çeyrek bilet amortisi ise 50 TL olacak.

MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ HANGİ NUMARALARA ÇIKTI?

Milli Piyango çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu devam edecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Yani Milli Piyango amorti numaraları saat 23.15'te belli olacak.

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