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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etti! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Türkiye'de | Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme

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Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etti! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic Türkiye’de | Vahdettin Köşkü’nde baş başa görüşme

Son dakika haberi... Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüştü.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geldi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile görüştü.

Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen Djukanovic- Başkan Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirildi, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


KARADAĞ'DAKİ SİYASİ KRİZ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.

Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Djukanovic, Karadağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı programı sonrası yerel medyaya açıklamada bulundu.

Ülkesindeki siyasi krizi değerlendiren Djukanovic, "Karadağ, şu anki siyasi krizden çıkmak için AB'nin yardımına muhtaç durumda." dedi.

Djukanovic, "AB, ülkeden 'Avrupa siyasi kurallarına' saygı duymasını bekliyor. Karadağ, birkaç yıl öncesine kadar buna saygı duyuyordu." ifadelerini kullandı.

Batı Balkanlar'ın "daha fazla birleşmiş bir Avrupa" hususunda ikilem yaşamaması gerektiğini vurgulayan Djukanovic, ülkesinde, Avrupa değerlerinin korunması adına adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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