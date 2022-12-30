Son dakika: Başkan Erdoğan davet etti! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic bugün Türkiye'ye gelecek
Son dakika haberi... Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Başkan Erdoğan'ın davetiyle bugün Türkiye'ye geliyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilecek Djukanovic, Başkan Erdoğan görüşmesinde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
KARADAĞ'DAKİ SİYASİ KRİZ
Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.
Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.
Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.
Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.
Ülkede siyasi krize sebep olan gelişmeler sonrası gösteriler düzenlenmiş, gösterilerde eylemciler meclis binasına şişe ve taş fırlatmış, polis ise göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Djukanovic, Karadağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı programı sonrası yerel medyaya açıklamada bulundu.
Ülkesindeki siyasi krizi değerlendiren Djukanovic, "Karadağ, şu anki siyasi krizden çıkmak için AB'nin yardımına muhtaç durumda." dedi.
Djukanovic, "AB, ülkeden 'Avrupa siyasi kurallarına' saygı duymasını bekliyor. Karadağ, birkaç yıl öncesine kadar buna saygı duyuyordu." ifadelerini kullandı.
Batı Balkanlar'ın "daha fazla birleşmiş bir Avrupa" hususunda ikilem yaşamaması gerektiğini vurgulayan Djukanovic, ülkesinde, Avrupa değerlerinin korunması adına adımlar atılması gerektiğini kaydetti.
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