Son dakika: Başkan Erdoğan davet etti! Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic bugün Türkiye’ye gelecek

KARADAĞ'DAKİ SİYASİ KRİZ

Karadağ'da Dritan Abazovic başbakanlığındaki hükümetin 20 Ağustos'ta güvenoyu alamaması üzerine başlayan yeni hükümet kurma süreci siyasi krize dönüşmüştü.

Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilisesine "resmi statü" kazandırmak için imzaladığı "temel anlaşma" ile tartışmalara neden olan Abazovic liderliğindeki hükümet, Karadağ Meclisinde yapılan oylama sonucu düşmüştü.

Ülkedeki Sırp yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı Djukanovic'e yeni hükümeti kurmak için Miodrag Lekic'in ismini iletirken, Djukanovic, gerekli şartları yerine getirmediği için hükümeti kurma görevini Lekic'e vermeyi reddetmişti.

Djukanovic, erken genel seçime gidilmesini talep etmiş, bunun 2023 başında olabileceğini duyurmuştu.