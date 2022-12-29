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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme

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Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde zirve: Başkan Erdoğan ve Bahçeli’den kritik görüşme

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti. Öte yandan zirve öncesinde Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 16.37'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.

SON GÖRÜŞME 13 ARALIK

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmesinin öncesinde Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.

Başkan Erdoğan Bahçeli’yi kabul edecek BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABUL EDECEK

Başkan Erdoğan ile Bahçeli’den kritik zirve! BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'DEN KRİTİK ZİRVE!
Başkan Erdoğan bugün Bahçeli’yi kabul etti BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

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