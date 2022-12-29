29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Marmaray bedava mı olacak?

Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Marmaray bedava mı olacak?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
ABONE OL
Marmaray, Başkentray ve İZBAN yılbaşında ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık Marmaray bedava mı olacak?

Yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA