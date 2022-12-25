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Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! 194 ülke ile temas kuruldu

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Giriş Tarihi: 25.12.2022 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022
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Son dakika: İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’ndan Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz açıklaması! 194 ülke ile temas kuruldu

Son dakika haberleri... İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün yakalanmaları ve Türkiye'ye iade edilmeleri süreci hakkında açıklama yaptı.

İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş ve suç örgütünün yöneticisi Lider Camgöz'ün yakalanmaları ve Türkiye'ye iade edilmeleri süreci hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İnterpol'e üye 194 ülke ile temas kuruldu ve her iki kaçağın görüldüğü yerde yakalanarak ülkemize iade edilmesi istendi." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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