23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti! 7.5 yıl hapsi isteniyor

Son dakika: TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti! 7.5 yıl hapsi isteniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2022 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
ABONE OL
Son dakika: TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti! 7.5 yıl hapsi isteniyor

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası istenen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı dava başladı.

Şebnem Korur Fincancı, TSK'nın terör operasyonlarında kullandığı silahlara ilişkin iddiaları nedeniyle 26 Ekim 2022'de İstanbul'da gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

TSK'YA KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderilen iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ihbarda bulunulduğu, yapılan incelemede Fincancı'nın yayına katıldığı televizyon kanalının terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.

7.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Bağlantı sırasında ekran görüntülerinde PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve propaganda yapmak kastıyla arka fon resmi kullanıldığı aktarılıyor. Şebnem Korur Fincancı'nın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Fincancı, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Fincancı hakim karşısında FİNCANCI HAKİM KARŞISINDA

Fincancı’nın dosyası kabul edildi! FİNCANCI'NIN DOSYASI KABUL EDİLDİ!
TTB Başkanı Fincancı’yla ilgili yeni gelişme! TTB BAŞKANI FİNCANCI'YLA İLGİLİ YENİ GELİŞME!
PKK elebaşı da Fincancı’ya sahip çıktı PKK ELEBAŞI DA FİNCANCI'YA SAHİP ÇIKTI
Oyuncu Burak Haktanır’dan flaş açıklamalar OYUNCU BURAK HAKTANIR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA