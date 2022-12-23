Son dakika: TSK’ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı için hesap vakti! 7.5 yıl hapsi isteniyor

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Canlı bağlantıda Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı unvanını da kullandığı belirtilerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendisine yasal olarak vermiş olduğu resmi bir unvan ile PKK silahlı terör örgütünün yayın organında terör örgütü propagandası yaptığı" öne sürülüyor.