Kırmızı bültenle aranıyordu İspanya'da yakalandı: Uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getiriliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığı, kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri, uyuşturucu baronu Atilla Önder'in İspanya'da yakalandığını ve Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya'da yakalandı. İnterpol Europol Daire Başkanlığı, Önder'in İspanya'nın Madrid şehrinde teslim alındığını ve İstanbul'a getirileceğini duyurdu.
BİRÇOK SUÇTAN SABIKASI VAR: KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Europol Daire Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Türk Polisinin takibi sonuç verdi
Kırmızı bültenle aranan dünyanın önemli uyuşturucu baronlarından Atilla Önder, Türkiye ve İspanya'nın işbirliği ile Türkiye'ye getiriliyor
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma-, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma", "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanuna Muhalefet'', "Tehlikeli Maddeleri izinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından firari olarak aranan Atilla Önder hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmıştı.
Daha sonra yapılan çalışmalarda söz konusu şahsın, Batı Avrupa ülkelerinde olabileceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız. ilgili ülkelerin Interpol Birimleriyle iletişime geçti. Kurulan etkili iletişim sayesinde Atilla Önder'in İspanya'da yakalanması sağlandı.
Önder, 22.12.2022 tarihinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de teslim alındı. Şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
BAKAN SOYLU'DAN PAYLAŞIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin yaptığı Twitter paylaşımında, "Türk Polisi takip etti, Kırmızı Bültenle aranan, dünyanın en önemli uyuşturucu baronlarınlarından biri İspanya'yla iş birliğiyle yakalandı, Türkiye'ye getiriliyor. Kahraman Türk Polisimize tebrikler" ifadelerini kullandı.
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