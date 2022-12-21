Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları neler? Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı...

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), 2023 asgari ücret zammı ile memur ve emekli zammı konusunda son gelişmeler yakından takip ediliyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 2022 yılının son toplantısı Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün? 2022 yılı son Kabine toplantısı konuları neler? İşte cevaplar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak.