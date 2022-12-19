İzinsiz gösteride HDP’liler tansiyonu yükseltti! Polis Ferhat Encü’yü tokatladı! Valilikten flaş açıklama

Dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi.

Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı.