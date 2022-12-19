Başkan Erdoğan Bülent Ecevit’in sözlerini hatırlatıp CHP’ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı

HADİ SIKIYORSA ŞİMDİ DE HAD BİLDİRİN BAKALIM

Birilerinin gündemi farklı olsa da aile kurumunun temel direği olan kadınlarının siyasetteki etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Parlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım. Hala utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar ya... Sanki farklı ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen yaşamadın.