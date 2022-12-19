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Başkan Erdoğan Bülent Ecevit'in sözlerini hatırlatıp CHP'ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Başkan Erdoğan Bülent Ecevit’in sözlerini hatırlatıp CHP’ye meydan okudu: Sıkıyorsa şimdi had bildirin | Sözleri ayakta alkışlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kadın Emeği Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bülent Ecevit’in “Bu kadına haddini bildirin” ifadesini hatırlatıp meydan okudu. Erdoğan, "Bir başörtülü kadına 'haddini bildirin' ne demek? Ey CHP siz onların devamısınız, hadi sıkıyorsa şimdi de haddini bildirin bakalım." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 'Kadın Emeği Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, CHP'ye başörtüsü meselesi üzerinden yüklendi.

KİMLERİN KADIN HAKLARININ İSTİSMARCISI OLDUĞU BİR KEZ DAHA BELLİ OLACAKTIR

Geçmişte ülkemizde sözde modernlik iddiasıyla kadınlarımızı inançlarından, cinsiyetlerinden dolayı dışlayan zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduk. Bu karanlık günleri AK Parti'nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize o meşum günleri hatırlattı. Birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Tabii anayasa dğeişikliği Genel Kurul'da 3'te 2 çoğunluk gerektirdiği için teklifimizi Meclis'teki partilere götürdük. Teklifimizi Meclis'e sunduk. Meclis'teki süreçleri bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.

HADİ SIKIYORSA ŞİMDİ DE HAD BİLDİRİN BAKALIM

Birilerinin gündemi farklı olsa da aile kurumunun temel direği olan kadınlarının siyasetteki etkinliklerinin arttığı bir gerçektir. Güçlü aile olmadan güçlü bir millet olmaz. Parlamentoya milletin oylarıyla seçilen başörtülü bir kadına haddini bildirin ne demek ya... Ey CHP siz onların devamısınız. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım. Hala utanmadan sıkılmadan konuşuyorlar ya... Sanki farklı ülkede yaşıyormuş gibi kızımı İstanbul'daki okuldan alıp Türkiye'nin farklı bir iline adeta kaçırmak zorunda kaldım. Bu çileleri biz yaşadık. Bay Kemal sen yaşamadın.

Kadınlarımızın temsil düzeyindeki olumlu gelişmeleri iş hayatından spora kadar her alanda görmek mümkündür. Önlerindeki engeller kalkan kadınlarımızdan artık daha büyük adımlar bekliyoruz.

BÜLENT ECEVİT NE DEMİŞTİ?

Bülent Ecevit, milletin oyu ile seçilerek TBMM'ye gelen başörtülü milletvekili Merve Kavakçı'yı Meclis kürsüsünde hedef göstererek, "Bu hanıma haddini bildirin" ifadelerini kullanmıştı.


Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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