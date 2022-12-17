Son dakika: Mardin’de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı! Toplu açılış törenine katılacak

MİDYAT ŞEHİR GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE MİDYAT-NUSAYBİN YOLU AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacağı belirtildi.

Bölgenin turizm merkezi olan Mardin'de yapılan kara yolu yatırımları ile ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu olacağı aktarılan açıklamada, farklı kültürleri bir arada buluşturan Mardin'in büyük turizm potansiyeline sahip olduğu, yılda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlü ulaşım koridorlarının kavşağında yer aldığı, transit taşımacılıkta da önem arz ettiği kaydedildi.