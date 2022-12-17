Son dakika: Mardin'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı! Toplu açılış törenine katılacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mardin'e gidiyor. Başkan Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.
Mardin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor. Başkan Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine ve AK Parti İl Başkanlığının yeni binasının açılışına katılacak.
"MUTLU VE HEYECANLIYIZ, SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"
Şehrin birçok noktasında reklam panolarından yapılan çalışmalarda Mardin halkı açılış törenine davet edildi. Tören alanında yapılan anonslar ile vatandaşlar açılış törenlerine davet edildi.
Hazırlıkların hızlı şekilde devam ettiğini belirten Talip Adıbelli, "İlimiz için büyük bir onur, Cumhurbaşkanımızın gelmesinden dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Mardin'in her yerine asılmış billboardları gördüm. Ayın 17'sinde inşallah hepimiz burada olacağız" şeklinde konuştu.
MİDYAT ŞEHİR GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI İLE MİDYAT-NUSAYBİN YOLU AÇILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları ile Midyat-Nusaybin yolunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun teşrifleriyle açılacağı belirtildi.
Bölgenin turizm merkezi olan Mardin'de yapılan kara yolu yatırımları ile ulaşımın daha hızlı, güvenli ve konforlu olacağı aktarılan açıklamada, farklı kültürleri bir arada buluşturan Mardin'in büyük turizm potansiyeline sahip olduğu, yılda 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan kentin, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney yönlü ulaşım koridorlarının kavşağında yer aldığı, transit taşımacılıkta da önem arz ettiği kaydedildi.
Hayata geçirilen kara yolu yatırımlarıyla şehrin gelişimine ivme kazandırıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar yer aldı:
"Midyat'ın şehir içi ulaşımını ve çevredeki yerleşkelerle bağlantısını sağlayan bölünmüş yol standardındaki 21 kilometrelik Midyat şehir geçişi ve bağlantı yolları, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol standardına yükseltildi. Proje kapsamında, 20 kilometre uzunluğunda yaya kaldırımı ve orta refüj ile 8 dönel, 4 sığınma cepli olarak tasarlanan toplam 12 kavşak tamamlandı. Ayrıca, Midyat ile Nusaybin arasında tek yol standardında ulaşım sağlayan 43 kilometrelik mevcut yol bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirildi."
ULAŞIM SÜRESİ 50 DAKİKADAN 30 DAKİKAYA DÜŞÜRÜLDÜ
Midyat Şehir Geçişi Projesi ile Batman, Şırnak, Nusaybin ve Dargeçit'e bağlantı kolları düzenlendiği, ulaşım standardının da artırıldığı bildirilen açıklamada, Midyat şehir geçişinin kollarından birini oluşturan eski Midyat Güney Çevre Yolu'nun da daha çok tercih edilebilir hale gelmesiyle, Mardin ile Şırnak arasındaki transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluğun azaltıldığı, güvenli ulaşımın sağlandığı vurgulandı.
Midyat-Nusaybin Yolu'nda yapılan çalışmalarla iki ilçe arasındaki ulaşım standardının artırıldığı kaydedilen açıklamada, "Yolun platform genişliği yaklaşık 2 kat arttırılarak 12 metreye çıkarıldı. Yolun konforlu hale getirilmesiyle birlikte ulaşım süresi 50 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Proje ile bölge halkı için özellikle yaz aylarında dinlenme ve yeme-içme alanı olarak kullanılan Beyazsu turistik bölgesine konforlu ulaşım imkanı sağlandı. Mardin'de ulaşım daha konforlu ve hızlı olacak." ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ulaştırma Bakanlığı sınavsız personel alımı yapıyor! Mühendis, tekniker, güvenlik ve temizlikçi başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- Survivor için 3. yarışmacı da açıklandı! Murat Eken Dominik yolcusu! Murat Eken kimdir, kaç yaşında? İşte oynadığı filmler...
- KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman başlayacak? KYK burs ödeme takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Sağlık Bakanlığı 2. alımlar ne zaman yapılacak? 85 bin personel Sağlık Bakanlığı 2. alım var mı?
- Mazot ve gübre ödemeleri ne zaman yatacak? 17 Aralık Mazot ve gübre ödemeleri yattı mı? TC Kimlik numarası ile sorgulama...
- Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Seyran, Ferit aşkı resmen başlıyor...
- Doğalgaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aralık ayı doğalgaz desteği ne zaman ödenecek 2022?
- Anne ve babalara müjde! Çocuğu ilkokul ve liseye giden ailelere 3 bin 300 lira ödeme! Asgari ücretin %60'ı kadar...
- Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılıyor mu? İşler arapsaçına döndü! Son anda kapıdan firar! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu...
- tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne demek 2022? İlgili tckn ile eşleşen kredi numarası bulunamadı ne anlama geliyor?
- KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI SORGULA! KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? e-Devlet KYK burs sonucu...
- Yalı Çapkını 13. bölüm CANLI full izle! 16 Aralık Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...