ABD İstanbul Başkonsolosu’nun eşinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”

O anları anlatan sürücü Furkan Aksu, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Herhangi bir fren sesi duymadım. Aracıyla gelip bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımla karşı şeride, kiliseye doğru kayarken manevra yaparak durabildim. Daha sonra yaralı vaziyette aracımdan indim. Sürücü kaçmaya yelteniyordu. Aracın kullanılmaz hale geldiğini fark edince durdu. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi.