ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşinden kaza sonrası skandal hareket! Sürücü o anları anlattı | “Beni ve polisleri tehdit etti”
Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu'na ait aracı alkollü şekilde süren Başkonsolos Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri'nin çarptığı otomobilin sürücüsü Furkan Aksu kaza sonrası polisin ve kendisinin tehdit edildiğini iddia etti.
İstanbul'da yaşanan kaza, Perşembe günü sabah saat 05.00 sularında Şişli Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na ait araçla Mounir Elkhamri, Furkan Aksu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Mounir Elkhamri, başkonsolosun eşi olduğunu gösteren konsolosluk kartını polise gösterdi. Yapılan ölçümlerde Elkhamri'nin 2.40 promil alkollü olduğu tespit edildi. Elkhamri, resmi aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Furkan Aksu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anları anlatan sürücü Furkan Aksu, "Kırmızı ışıkta bekliyordum. Herhangi bir fren sesi duymadım. Aracıyla gelip bana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracımla karşı şeride, kiliseye doğru kayarken manevra yaparak durabildim. Daha sonra yaralı vaziyette aracımdan indim. Sürücü kaçmaya yelteniyordu. Aracın kullanılmaz hale geldiğini fark edince durdu. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi.
"Olay yerine çok sayıda polis geldi ve sürücü polislere hakaretler ve tehditler savurdu" diyen Aksu, "Polis memurlarına eliyle işaret yaparak tehditler kullandı" diye konuştu.
Hastanede yapılan tedavinin ardından ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini anlatan Aksu, "Boynumdan kuyruk kemiğime kadar ağrılarım var, zorlanıyorum. Burnum kırıldı. Telefonum kırıldı. Belim hala oturduğum yerden kalkınca ağrıyor" ifadelerini kullandı.
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