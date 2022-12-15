Meral Akşener’ten Ekrem İmamoğlu’na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu

"YENİ BAŞLADI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.