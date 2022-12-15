Meral Akşener'ten Ekrem İmamoğlu'na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'ye giderek ziyaret etmişti. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem olurken "yeni başlıyoruz" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
HAPİS CEZASI GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
AKŞENER'DEN TAM DESTEK
Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.
SEVİNEREK SARILDILAR
İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.
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