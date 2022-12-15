16 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na: Yeni başladı çak! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'ye giderek ziyaret etmişti. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşması ise sosyal medyada gündem olurken "yeni başlıyoruz" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, mahkeme kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarılarak destek oldu. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

"YENİ BAŞLADI"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasından aldığı hapis cezası sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 'çak' yaparak sevindiği ve 'yeni başladı' ifadelerini kullandığı video sosyal medyada tepkilere neden oldu.

HAPİS CEZASI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

AKŞENER'DEN TAM DESTEK

Saraçhane'deki İBB binasına giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'na destek oldu. Akşener, önce İmamoğlu'na sonra eşi Dilek İmamoğlu'na sarıldı.

SEVİNEREK SARILDILAR

İmamoğlu ile Akşener'in birbirlerine gülerek sarıldığı anlar ise objektiflere yansıdı. Akşener ve İmamoğlu'nun birbirilerine sevinerek sarıldığı anlar dikkat çekti.

Yeni başladı çak! "YENİ BAŞLADI ÇAK!"

Kaftancıoğlu’na tokalaşma kontrası!
Akşener’den Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi
CHP’den İmamoğlu’na ’adaylık’ vetosu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA