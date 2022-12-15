Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme! Baba Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
Son dakika haberi... Türkiyeyi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Kadir İstekli ve baba Yusuf Gümüşel hakkında "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı. Kadir İstekli, Pendik'te polisler tarafından yakalanırken, baba Yusuf Gümüşel ise Gayrettepe'de polise teslim oldu.
Son dakika haberi... 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri gece Kadir Istekli'yi gözaltına almıştı. Yusuf Ziya Gümüşel'de yakalandı. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü vermişti.
2 SANIĞA MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.'nin avukatlarınca tutuklamaya yönelik taleplerini değerlendirdi. Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık Kadir istekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun katalog suçlardan olması, CD çözümü içerir bilirkişi raporu ve bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları dikkate aldı.
Sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapan mahkeme, 2 sanığın da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Sanıkların yargı alanı içinde yakalandığında 24 saat içinde mahkemede ya da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edilmesini kararlaştırdı. Müşteki H.K.G.'nin adresinin İzmir'de olduğunu belirten mahkeme, çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ORDU TOKİ KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ ORDU 2 bin 50 konut kura SONUÇLARI açıklandı mı? FATSA, ÜNYE, MERKEZ, AKKUŞ... CANLI İZLE!
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?