YSK üyelerine hakaret eden CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasında karar bekleniyor! İmamoğlu ceza alacak mı?

MAHKEME HAKİMİNDEN SANIK AVUKATINA TEPKİ

Sanık avukatının "Ekrem İmamoğlu'nun 'Lafa bakarım laf mı diye adama bakarım adam mı diye' sözlerinin muhattabı kimdir' sorusuna tanık Gülşah İnce "Ben kendisine tırnak içinde cevap hakkı gereği sorumu yönelttiğimde kendisi de lafa bu şekilde başladı" cevabını verdi. Sanık avukatının sorusu esnasında mahkeme hakimi 'Sanık Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerini Süleyman Soylu'ya söylediği açıktır, bu sorunun sorulmasına gerek yoktur" dedi.

"BEN ÖYLE BİR ÇIKARIM YAPMADIM"

Sanık avukatının "Tanık demeç aldıktan sonra YSK üyelerine neden bu sözü etti tarzında diğer muhabirlerle aranızda bir konuşma oldu mu" sorusuna ise tanık Gülşah İnce, "İBB Başkanına hem benim hem diğer muhabirlerin birçok sorusu oldu. Soruyu sorduğumuz tarih 4 Kasım, seçimler 6 Mayıs'ta iptal edildi. 2. seçim de hazirandaydı. YSK üyelerine yönelik bir hakarette bulunmuş olsaydı o dönem söylerdi, ben böyle bir çıkarım yapmadım, diğerler arkadaşlarım da yapmadı" şeklinde konuştu.