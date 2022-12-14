Son dakika: Avaza’da Üçlü Liderler Zirvesi: Gündem Türkmen gazı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor. Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan liderleri bugün Türkmenistan'da bir araya geldi. Dost ve kardeş üç ülke arasında ticaret, enerji, ulaşım, bilim ve kültür alanlarında anlaşma imzalanması bekleniyor. Zirvenin ana gündem başlığı; Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması.

Başkan Erdoğan, Türkmenistan'da Üçlü Zirve'de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet başkanları üçlü zirvesi vesilesiyle Hazar'ın her iki yakasındaki değerli kardeşlerime bir araya geldiğimiz şu Avaza Liderler Zirvesi'nde, inanıyorum ki bugün çok farklı anlamlı bir güne hep birlikte şahitlik ediyoruz.

Serdar kardeşim başta olmak üzere tüm Türkmen doğanlarıma samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Türkmenistan'ın 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum.