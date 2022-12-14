Başkan Erdoğan Türkmenistan'da: Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak! Gündem Türkmen gazı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıllık aranın ardından Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, iki javascript:;gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Ziyaretin gündemi Türkmen gazının dünya pazarına taşınması olacak.
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor.
Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılacak.
ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA
Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.
Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.
Görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.
ÜÇLÜ ZİRVEDEKİ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI ENERJİ
Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada.
Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.
"TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapmıştı.
Buradaki konuşmasında Türkmen gazının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.
"Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da, İlham Bey'in olması, o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."
Erdoğan-Aliyev-Berdimuhamedov buluşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak. Ardından devlet başkanları, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...
- Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında? Sadettin Hülagü aslen nereli, hangi mesleklerde görev aldı?
- Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak 2022? Dünya Kupası1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
- Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?
- Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor? Terazi, Oğlak, Koç, Boğa...
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...
- Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Evde bakım Aralık ayı maaşı ne zaman yatacak? Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 13-14 Aralık il il sorgulama...
- O DİZİDEKİ OYUNCULARIN BURÇLARI! Şöhret olacakları önceden belliymiş...Yalı Çapkını'nın Ferit'i, Gönül Dağı'nın Dilek'i, Kızılcık Şerbeti'nin Doğası...
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor, final tarihi açıklandı mı? Masterchef Türkiye büyük ödül ne kadar, kaç TL olacak?
- 2023 Doğu Ekspresi bilet fiyatları: Doğu Ekspresi seferleri kaç saat? Kaç gün sürecek, güzergahı nasıl?