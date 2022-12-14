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Başkan Erdoğan Türkmenistan'da: Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak! Gündem Türkmen gazı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Başkan Erdoğan Türkmenistan’da: Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak! Gündem Türkmen gazı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir yıllık aranın ardından Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan, iki javascript:;gün sürecek ziyareti kapsamında Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Ziyaretin gündemi Türkmen gazının dünya pazarına taşınması olacak.

Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği bu kez Türk dünyası ülkelerinin liderleriyle devam ediyor.

Erdoğan burada Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ÜÇLÜ ZİRVE AVAZA'DA

Türkmenistan'ın turizm bölgesi Avaza, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan zirve kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya gelecek.

Görüşmede mevcut ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

ÜÇLÜ ZİRVEDEKİ ANA GÜNDEM BAŞLIĞI ENERJİ

Türkmenistan, dünyada en büyük doğal gaz rezervine sahip ülkeler arasında 4'üncü sırada.

Bu çerçevede liderler, Türkmen doğal gazının Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya transferi konusunu ele alacak, yol haritasını konuşacak.

"TEMENNİM ODUR Kİ TÜRKMEN GAZINI ÜLKEMİZE HAZAR ÜZERİNDEN GETİRELİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapmıştı.

Buradaki konuşmasında Türkmen gazının taşınması konusunda açıklamalarda bulundu.

"Bu Avaza Zirvesi, ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Bunun için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da şu anda bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. Tabii bir diğer tarafta da, İlham Bey'in olması, o da bu süreç için önem arz ediyor. Bunları orada üçlü olarak konuşacağız. Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim."

Erdoğan-Aliyev-Berdimuhamedov buluşmasında bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulacak. Ardından devlet başkanları, heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirilecek.



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