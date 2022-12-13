Son dakika: Çocuk istismarı iddiasında flaş gelişme! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

6 yaşındaki kız çocuğunun istismarıyla ilgili tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında H.K.G.'nin avukatı tutuklama talep etti.

Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İlk duruşma 22 Mayıs'da görülecek. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.

Olayla ilgili H.K.G.'nin avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.'nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi

İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin iddialar üzerine yapılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.

H.K.G., 7 Haziran 2022 günü kayda alınan ifadesinde 6 yaşındayken babasının annesini iknaya çalıştığını belirterek "Annem 'o daha küçük' diyordu. Babam beni çağırdı ve 'Kızım büyüdün sen değil mi, kocaman oldun, abla oldun değil mi?' diye sordu. Ben de sevinerek, 'Evet büyüdüm' dedim. Babam anneme 'Bak kızım büyümüş, artık gelin olabilir' dedi. Ertesi gün 29 Şubat 2004'te annem beni hazırladı babam elimden tuttu medreseye indirdi. İçeride iki tanımadığım adam ve Kadir İstekli vardı. Arka tarafa geçmemi istediler. O gün benim nikâhım kıyılmış" dedi.