Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Saati belli oldu | Detayları A Haber öğrendi...

ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİ BUGÜN

Daha sonra ise sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir zirveye imza atacak.

Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Kasım'da bir araya gelmişlerdi.