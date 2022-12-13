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Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve! Görüşme başladı | Detayları A Haber öğrendi...

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve! Görüşme başladı | Detayları A Haber öğrendi...

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Başkan Erdoğan'ı ağırlayan Bahçeli'nin evinden ilk kareden görüntüler geldi. Cumhur İttifakı'ndaki kritik zirvenin detayları A Haber'de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem telefon hem de diplomasi trafiği hızla sürüyor. Diğer yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'deki iç siyasete dair temaslarda da bulunuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN MHP LİDERİ BAHÇELİ GÖRÜŞÜYOR! İŞTE İLK KARELER

Daha sonra ise sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir zirveye imza atıyor.

Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Kasım'da bir araya gelmişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen son toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Basına kapalı bu görüşmede başörtüsü teklifi ele alınmıştı.

Görüşmede Türkiye gündeminde yer alan siyasi, askeri, ekonomik gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.

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