Son dakika: Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve! Görüşme başladı | Detayları A Haber öğrendi...

BAŞKAN ERDOĞAN MHP LİDERİ BAHÇELİ GÖRÜŞÜYOR! İŞTE İLK KARELER

Daha sonra ise sürpriz bir görüşme gerçekleşiyor.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir zirveye imza atıyor.