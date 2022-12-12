Instagram ve Twitter çöktü mü, neden yavaşladı? 12 Aralık İnstagram akış yenilenemedi sorun mu var?

Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor? 12 Aralık İnstagram akış yenilenemedi sorun mu var? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fotoğraf paylaşma uygulaması olan Instagram'da yaşanan erişim sorunu sonrasında kullanıcılar sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Peki, Instagram çöktü mü, DM neden açılmıyor? 12 Aralık İnstagram akış yenilenemedi sorun mu var?