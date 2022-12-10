Son dakika: Samsun'a dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda hem toplu açılış törenine katılacak hem de vatandaşlara seslenecek. Başkan Erdoğan, Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Törenine katılacak. Öte yandan Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenecek "Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e" programına katılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun'a gidiyor. Başkan Erdoğan 17 ilçede yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını yapacak ve Kuruluştan Bugüne Birlikte 2023'e programına katılacak. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan'a konuk olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir önemli değerlendirmelerde bulundu.
Mustafa Demir'in A Haber mikrofonlarına söyledikleri:
Kamu ve özel sektörün biten projelerinin açılışı yapılacak. Heyecanlıyız, çok güzel bir hazırlık yaptık. Samsun Karadeniz'in merkezi ve hava bugün çok güzel ve güzel bir program olacak. Hemen hemen şehrimize her alanda ciddi yatırımlar kazandırdık. Yerel yönetimler olarak çok güzel yatırımlara imza attık. Bugün onun bayramı olacak.
Bahar havası var ve güzel bir buluşma olacak. Burada çok ciddi işler başardık. Samsun halkı yapılardan çok memnun. Şimdi Samsun-Ankara arasında otoyol ve hızlı tren gibi projeler var hedefimizde. Batı Çevre Yolu projemiz var, önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak. Kamu yatırımlarda Samsun Türkiye'de en iyi 3 ilden bir tanesi olarak öne çıkıyor.
Belediye yatırımlarında hem kırsal hem kentsel çevresel ve teknoloji yatırımları öne çıkıyor. Çok sistematik ve verimli çalışma ile yola devam ediyoruz. Elektrikli otobüsleri devreye aldık, akılı şehir uygulamalarını burada hayata geçirdik. İnsanlarımız da büyük bir moral var, geleceğe umutla bakıyorlar.
Başkan Erdoğan'ın, bugün toplu açılış törenine katılmak için Samsun'a geleceğini duyuran AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, şöyle devam etti:
"Yirmi yıldır girdiği her seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıkan, Samsun'a olan sevgisi herkes tarafından bilinen ve Samsun'a, 'gözbebeğim' diye tanımlayarak ayrı bir önem veren, şehrimize kazandırdığı hizmetlerle de bunu en iyi şekilde ispatlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizde, ilçelerimizde gerçekleştirilen yatırımların toplu açılışının yapılacağı mitingde hemşehrilerimizle kucaklaşmak amacıyla Samsun'a geliyor.
Samsun mitingleri kuruluşundan bu zamana kadar hep coşkulu ve heyecanlı olmuştur. İktidar yürüyüşünün habercisi olmuştur. Bu vesileyle kuruluşundan bu zamana kadar emek veren, ter döken teşkilat mensuplarımıza ve gönül veren, oy veren hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her seçimde en yüksek oyu vererek Cumhurbaşkanımıza desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerimizin, yine yüreğini ortaya koyarak Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek vereceğinden eminiz."
19'UNCU ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, 2019 yılından itibaren kente 5. ziyaretini gerçekleştirmiş olacak. AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Samsun'a 18 kez gelen Erdoğan, en son ziyaretini TEKNOFEST Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında yapmıştı.
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