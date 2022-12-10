Son dakika: Samsun’a dev yatırım! Açılışlar Başkan Erdoğan’dan

Başkan Erdoğan'ın, bugün toplu açılış törenine katılmak için Samsun'a geleceğini duyuran AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, şöyle devam etti:

"Yirmi yıldır girdiği her seçimden milletimizin desteğiyle zaferle çıkan, Samsun'a olan sevgisi herkes tarafından bilinen ve Samsun'a, 'gözbebeğim' diye tanımlayarak ayrı bir önem veren, şehrimize kazandırdığı hizmetlerle de bunu en iyi şekilde ispatlayan Sayın Cumhurbaşkanımız, ilimizde, ilçelerimizde gerçekleştirilen yatırımların toplu açılışının yapılacağı mitingde hemşehrilerimizle kucaklaşmak amacıyla Samsun'a geliyor.