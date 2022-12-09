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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberleri... Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor. Başkan Erdoğan ile Radev görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya gelecek.

Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Başkan Erdoğan, Radev onuruna akşam yemeği verecek.

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