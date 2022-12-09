Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.