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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye'de

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Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan davet etmişti! Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev Türkiye’de

Son dakika haberleri... Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan ile Radev görüşmede ikili ilişkiler ve işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.

Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.

Arnavutluk Başbakanı Rama, "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022'ye katıldı.

Kabul, Rama'nın programdaki konuşmasının ardından, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek olan Başkan Erdoğan, Radev onuruna akşam yemeği verecek.

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