Şehit Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli?
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Peki, Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte, Şehit Duman hakkında merak edilenler...
Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü. Peki, Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşındaydı, nereliydi? İşte, merak edilenler...
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcısı infilak ettirmesi sonucu Piyade Komanda Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu.
Duman'ın şehadet haberi askeri Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman'a askeri yetkililer tarafından verildi.
Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için şehidin evine ve baba evine akın etti.
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- Şehit Mehmet Duman kimdir? Şehit Binbaşı Mehmet Duman kaç yaşında, nereli?
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