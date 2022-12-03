Son dakika: Şanlıurfa’ya dev yatırım! Açılış Başkan Erdoğan’dan | İbrahim Tatlıses de katılacak

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.

Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.

Abdurrahman Kırıkçı A haber muhabirine şunları söyledi:

Bugün Şanlıurfa güzel bir günü yaşayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir bayram yaşayacağız. Bir takım toplu açılışlar için şehrimizde olacak. Bunlardan bir tanesi Kuzeybatı Çevre Yolu. 9,5 kilometre uzunluğunda Diyarbakır ve Gaziantep yolunu ve sanayi bölgemizi birbirine bağlayan önemli bir proje. Açılışlardan bir tanesi burada olacak.

İlçelerimize doğalgaz verilecek. Akçakale ve Ceylanpınar'da doğalgaz açılışları olacak. Viranşehir'de 1. kısım tarımsal sulama etabı devreye girecek. Abide Kavşağı'nın açılışı da olacak. Jandarma il binası hizmete girecek. Bunların bir kısmında canlı bağlantı yapılarak açılışlar olacak. Toplamda 532 tesisin yatırımın açılışı olacak.