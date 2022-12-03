Şanlıurfa'ya dev yatırım! Açılış Başkan Erdoğan'dan
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu mesaisinin ilk gününde bugün Şanlıurfalılarla buluşacak. Başkan Erdoğan, birçok projenin açılışını yapacak. O projelerden biri de Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’un konuğu olan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni için Şanlıurfa'ya gidecek. Erdoğan, Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.
Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu ile Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı bugün hizmete girecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söz konusu çevre yolu ve köprülü kavşak açılacak.
Açıklamada, Şanlıurfa'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 9,4 kilometre uzunluğunda inşa edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:
"Trafiğe 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek çevre yolunda Direkli Vadisi 376 metrelik viyadükle geçildi. Ayrıca, proje kapsamında 446 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak, 50 metrelik 1 altgeçit köprüsü ve toplam 1380 metre uzunluğunda 18 menfez bulunuyor. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bitiş noktasında inşa edilen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Şanlıurfa-Gaziantep Devlet Yolu'na, Şanlıurfa-Diyarbakır Devlet Yolu'na ve Doğu Çevre Yolu'na bağlantı sağlandı."
Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.
Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.
Abdurrahman Kırıkçı A haber muhabirine şunları söyledi:
Bugün Şanlıurfa güzel bir günü yaşayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir bayram yaşayacağız. Bir takım toplu açılışlar için şehrimizde olacak. Bunlardan bir tanesi Kuzeybatı Çevre Yolu. 9,5 kilometre uzunluğunda Diyarbakır ve Gaziantep yolunu ve sanayi bölgemizi birbirine bağlayan önemli bir proje. Açılışlardan bir tanesi burada olacak.
İlçelerimize doğalgaz verilecek. Akçakale ve Ceylanpınar'da doğalgaz açılışları olacak. Viranşehir'de 1. kısım tarımsal sulama etabı devreye girecek. Abide Kavşağı'nın açılışı da olacak. Jandarma il binası hizmete girecek. Bunların bir kısmında canlı bağlantı yapılarak açılışlar olacak. Toplamda 532 tesisin yatırımın açılışı olacak.
Vizyon Şanlıurfa'da. Bütün Türkiye ve uluslararası medyanın gözü burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı bekliyor. İşte bu vizyon bizim içinde çok önemli. Onun her konuşması bizler için bir mükje ve deklarasyondur. Biz de aynı heyecanlar onun konuşmasını takip edeceğiz.
Şanlıurfa'da son 20 yılda değişmeyen bir şey yok. Yatırımlar bağlamında gerek ulaşım gerek sağlık gerek altyapı bakımından her şey değişti. Sosyal devlet anlayışının ne kadar değiştiğini ve geliştiğini gördük. Şu çok net ki değişmeyen bir şey yok. Bu yatırımlar bizim bölge ekonomimize de çok ciddi katkılar sağlayacak.
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