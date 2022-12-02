Son dakika: CHP’li Nilüfer Belediyesi’nin LGBT için özel merkez kurdu! İçişleri Bakanlığı hareketi geçti

CHP'Lİ NİLÜFER BELEDİYESİ LGBT İÇİN ÖZEL MERKEZ KURDU

Seçimlere az bir zaman kala bazı partiler, oy almayı hedefledikleri gruplara yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin Gençlik Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği'ni (SPoD) ziyaret etti. İyi Parti'nin yanı sıra LGBT'ye her fırsatta desteğini belirten CHP de, bu yönde bir adım attı.