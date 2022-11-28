Son dakika: Milyonların gözü kabine toplantısında! EYT ne zaman çıkacak? Sözleşmeyi kadro verilecek? Başkan Erdoğan bugünkü toplantı sonrası açıklayacak

Başkan Erdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti;



"Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız"

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